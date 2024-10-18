Шольцу не сподобались деякі пункти Плану перемоги Зеленського: що він робитиме

Війна України та Росії не має стати війною НАТО та РФ

Ключові пункти Плану перемоги України президента Володимира Зеленського, в які входить і вступ до НАТО, відкинув канцлер Німеччини Олаф Шольц через побоювання подальшої ескалації війни з боку Росії.

Про це пише Bild. Зазначається, що Шольц відрито критикував деякі пункти плану після саміту ЄС у Брюсселі.

За його словами, наразі головний пріоритет — щоб війна Росія та України не стала війною НАТО та РФ. Деякі пункти плану можуть у цьому посприяти, а не зупинити конфлікт.

Шольц також наголосив, що у своєму рішенні не постачати Україні далекобійні ракети "Taurus" він непохитний.

"Я не вважаю такі постачання правильними, і так воно і залишиться", — сказав канцлер ФНР.

Як пише видання, Шольц має намір блокувати швидке запрошення України до НАТО. Підтверджуючи правильність своєї думки, він нагадав, що під час останнього саміту НАТО у Вашингтоні Альянс так і не схилився на користь запрошення (проти цього виступали США та Німеччина).

Тоді у резолюції наголошувалося, що запрошення до НАТО може відбутися лише після того, як на це погодяться всі союзники та будуть виконані всі умови прийому. До таких умов належать реформи у галузі демократії, економіки та сфери безпеки.

Водночас цю позицію Шольца українці у мережі не одобрили, ба більше, користувачі писали, що не здивовані цим рішенням.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи зруйнує План перемоги Зеленського відмова Німеччини надати Україні Taurus.