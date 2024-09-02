АдГ у своїй передвиборчій кампанії приділяла велику увагу війні в Україні

Німецька ультраправа проросійська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яку підозрюють у прямих зв’язках із РФ, виграє земельні вибори. Це сталося вперше після Другої світової

Про це пишуть німецькі ЗМІ. Як повідомляє DW, за попередніми підсумками виборів, у Тюрінгії найкращий результат показала правопопулістська АдН. Також партія отримує значні успіхи у Саксонії, посідаючи друге місце на виборах.

Регіональний лідер АдН Бйорн Хекке вже заявив, що його партія готова "взяти на себе відповідальність за формування уряду". Показово, що він показово приїхав на вибори на російській "Ниві".

Як пояснює Громадське, перемога ультраправих у Тюрингії означає, що вони можуть претендувати на 30 із 88 місць у місцевому парламенті. Однак цього недостатньо для формування одноосібного уряду і водночас АдН не вистачає партнерів для коаліції. У Саксонії, за прогнозами, АдН можуть провести до земельного парламенту 41 представник. Усього ландтаг Саксонії складається із 199 місць.

Канцлер Олаф Шольц відреагував на такі результати. З його слів, вони його турбують.

"Всі демократичні партії тепер зобов’язані формувати стабільні уряди без правих екстремістів. Наша країна не може і не повинна до цього звикнути. АдН завдає шкоди Німеччині. Це послаблює економіку, поділяє суспільство та руйнує репутацію нашої країни", — зазначає він.

Що відомо про АдН

Це ультраправа популістська партія, яка з’явилася на політичній арені у 2013 році, а до німецького парламенту пройшла під час виборів 2017-го. Це були перші місця для ультраправих у Бундестазі з часів Другої світової. АдН має антимігрантську риторику, виступає за збереження "традиційних цінностей", критикує Європейський Союз та допомогу Україні.

АдН у своїй передвиборчій кампанії приділяла велику увагу війні в Україні – закликала припинити німецьку військову допомогу Києву. Коли у червні 2024 року президент України Володимир Зеленський звернувся до бундестагу з проханням надати додаткову підтримку Україні, переважна частина депутатів від АдН, яку в кількох землях ФРН визнано "екстремістською", бойкотувала його промову, демонстративно не з’явившись у залі засідань парламенту.

Бйорн Хекке вважається одним із найрадикальніших німецьких політиків. Він очолює партійний список на майбутніх 1 вересня виборах у Тюрингії, претендуючи на пост прем’єр-міністра цієї федеральної землі. Він якось пообіцяв: якщо одного разу його оберуть федеральним канцлером, то свою першу поїздку за кордон він здійснить не до США, а до Москви. У січні 2023 року Хекке розсипався в реверансах на адресу путінської тоталітарної Росії:

"Сьогодні Росія — чи хочете ви це чути від мейнстрімних ЗМІ чи ні — це країна, з якою не тільки виникають негативні асоціації, а й з якою пов’язані сподівання, що вона може стати активним борцем за світ вільних та суверенних держав без гегемоністського впливу".

У серпні 2023 року в журналістському розслідуванні Insider і Bellingtcat йшлося про те, що АдН намагалася заблокувати постачання танків Leopard Україні, а гроші для цієї мети нібито виділялися російським керівництвом. Сама АдН не визнає зв’язків із РФ.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав про те, що відомо про те, що відомо про регіональні вибори в Німеччині і який вплив вони вплинуть на федеральні вибори, які відбудуться у вересні 2025 року.