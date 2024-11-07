В Германии распалась правящая коалиция: в СМИ говорят, что это из-за Украины

По данным СМИ, причина может быть в нежелании министра финансов выделять помощь Украине

В Германии развалилась правящая коалиция. Раскол произошел на фоне углубления разногласий в вопросах экономической, социальной и финансовой политики.

Об этом пишет DW. Теперь канцлер ФРГ Олаф Шольц вынесет на голосование вопрос о голосовании по вотуму доверия. Как ожидается, это произойдет 15 января.

Споры в коалиции возникли после того, как лидер Свободных демократов (СвДП), а заодно министр финансов Кристиан Линднер предложил программный документ, которые предусматривал снижение налогов для компаний, сокращение субсидий и социальных пособий, а также ослабление климатических требований.

Документ вызвал резкую критику у двух других партий коалиции — Социал-демократической партии (СДПГ) и "Союза 90/Зеленых". А позже Шольц уволил Линднера с поста министра финансов.

Глава "Зеленых", министр экономики Роберт Хабек после этого официально подтвердил, что коалиция распалась, но его партия из нее не выходит.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на канал ARD сообщил, что причиной распада коалиции стало якобы нежелание Линднера найти для Украины 3 миллиарда евро для обеспечения прохождения зимнего периода. Утверждается, что министр на это предложение ответил "я в эти игры не играю", а Шольц отметил, что такое поведение является "невообразимым эгоизмом".

6 ноября на заседании коалиционного комитета Линднер предложил партнерам согласиться на проведение досрочных парламентских выборов и остаться в составе кабинета министров до формирования нового правительства.

Согласно последним опросам партия Шольца СДПГ сейчас имеет лишь 16% поддержки, в то время как в лидерах по симпатиям оппозиционный блок ХДС/ХСС с 34%. Также опросы показывают, что лишь 19% немцев удовлетворены работой Шольца.

Поэтому в случае повторных выборов, шансы вновь стать канцлером у него невелики. Дальнейшие перспективы Германии станут более понятными в ближайшие недели.

Как сообщалось ранее, у Германии и без этого хватает проблем. В сентябре ультраправая пророссийская партия одержала победу на местных выборах в Тюрингии