Нацисти у Німеччині хотіли захопити один з регіонів: що розповідають у поліції

Вони були готові вдатися навіть до етнічних чисток

У Німеччині угрупування неонацистів планувало відокремити цілий регіон від країни. Поліція вже заарештувала вісім осіб.

Як повідомляє BILD, це угрупування готувало відділення Саксонії від решти Німеччини.

Зазначається, що фігуранти належать до угруповання "Саксонські сепаратисти". Всього до цієї організації входить 15-20 осіб. Вони вірять, що прийде "День Х", коли Німеччина паде, адже наразі вона перебуває на межі соціального та державного краху. До того ж члени "Саксонських сепаратистів" поділяють расистські та антисемітські ідеї.

Наразі відомо, що прокуратура Німеччини видала ордери на арешт усіх членів угруповання у різних містах Німеччини та Польщі. Поліція проводить обшуки нерухомості членів в австрійському Відні.

Слідчі виявили, що неонацисти планували силою захопити території Саксонії та інших східнонімецьких земель. Вони планували зробити з цих земель незалежну окрему державу, засновану на ідеях націонал-соціалізму.

За словами видання, "Саксонські сепаратисти" були готові вдатися навіть до етнічних чисток. Аби задум угрупування здійснився його члени пройшли військову підготовку з використанням зброї.

Також вони навчалися вести вуличні бої. Під час обшуків поліцейські знайшли у них камуфляжний одяг, бойові каски, бронежилети та протигази.

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