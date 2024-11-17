Російська опозиція вийшла на мітинг у Берліні. Не обійшлося без скандалу (фото, відео)

Активісти закликали припинити війну в Україні

У неділю, 17 листопада, у Берліні відбувся мітинг російської опозиції. Його організували Юлія Навальна, Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин.

Люди збиралися у парку Хенрієтте-Херц, звідки рушили до посольства Росії з вимогою вивести війська з України, пише "Агентство. Новини". Також вони вимагали звільнити політв’язнів та позбавити повноважень президента РФ Володимира Путіна. В акції взяли участь близько тисячі людей.

Учасники мітингу принесли із собою плакати We stand with Ukraine, "Свободу політв’язням". Російський правозахисник Олег Орлов прийшов на акцію з транспарантом "Україні – перемогу! Путіну – поразка! Росії – Свободу". Також на місце збору учасників маршу прийшли Яшин та Михайло Лобанов.

Деякі учасники принесли із собою біло-синьо-білі прапори (символ антивоєнних протестів 2022 року в Росії. — Ред.) та прапори України. Тільки в одного помітили російський триколор. Ним виявився учасник руху "Весна".

Після цього частина активістів почала скандувати "Ми проти триколору". Крім того, українські активісти погрожували заблокувати прохід колони.

Але хлопець відмовився забрати російський прапор. За його словами, триколор – це прапор його країни, і він виступає за її волю. Він заявив, що розуміє можливе обурення українців, але "не може відмовитись від своєї країни".

Згодом російський триколор прибрали з початку колони. Він був на старті ходи, проте потім залишилися лише біло-синьо-білі прапори.

Крім того, схожий мітинг відбувся у Вільнюсі. Російський опозиціонер Іван Жданов опублікував ролик, на якому він іде маршем разом із людьми, обмотаними біло-синьо-білими та українськими прапорами. Усі разом вони кричать "Свободу політв’язням". У роликах із Вільнюса не було помічено жодного триколору.

Нагадаємо, відомий політик Ілля Пономарьов розповів, що серед російської опозиції немає єдиної думки щодо майбутнього Росії. Тому, за його словами, Україні потрібно співпрацювати з російським спротивом, який хоче повністю знищити існуючий режим.