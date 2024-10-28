Тбіліський Майдан: тисячі грузинів вийшли на мітинг проти результатів виборів (відео)

Усі чотири опозиційні партії відмовилися визнавати перемогу правлячої партії "Грузинська мрія"

Ввечері 28 жовтня у Тбілісі розпочався масштабний мітинг опозиції проти результатів парламентських виборів. Тисячі протестувальників зібралися біля будівлі парламенту та перекрили проспект Руставелі.

Опозиція Грузії вимагає скасування результатів виборів через масові фальсифікації, а також проведення повторного голосування. Про це заявив один із лідерів партії "Єдність-Національний рух" Георгій Вашадзе на мітингу у парламенту Грузії, повідомляє телеграм-канал Ateo Breaking.

Усі чотири опозиційні партії відмовилися визнавати перемогу правлячої партії "Грузинська мрія", яка за офіційними даними набрала 54% голосів.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала парламентські вибори "тотальною фальсифікацією" та "російською спецоперацією". Таку заяву вона зробила після зустрічі з лідерами опозиційних сил.

За попередніми даними Центральної виборчої комісії, партія "Грузинська мрія" отримає 89 зі 150 місць у новому парламенті. Група неурядових організацій "Мій голос" зафіксувала понад 200 порушень на виборчих дільницях, зокрема вкидання бюлетенів.

Лідер опозиційної коаліції "Сильна Грузія" Мамука Хазарадзе заявив про мирний характер протестів. "Ми захистимо голос кожного громадянина та виборця", — наголосив політик.

Коаліція за зміни, яка посіла друге місце з результатом 11% голосів, відмовилася від мандатів у новому парламенті. Аналогічну позицію висловила партія "Єдність-Національний Рух".

До нового складу парламенту, окрім правлячої партії, проходять чотири опозиційні сили — три альянси та партія колишнього прем'єр-міністра Георгія Гахарія "За Грузію".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в ЄС закликали до розслідування усіх порушень під час голосування у Грузії. Там проаналізують усі порушення, які були зафіксовані спостерігачами.