Российская оппозиция вышла на митинг в Берлине. Не обошлось без скандала (фото, видео)

Активисты призвали прекратить войну в Украине

В воскресенье, 17 ноября, в Берлине прошел митинг российской оппозиции. Его организовали Юлия Навальная, Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин.

Люди собирались в парке Хенриетте-Херц, откуда двинулись к посольству России с требованием вывести войска из Украины, пишет "Агентство. Новости". Также они требовали освободить политзаключенных и лишить полномочий президента РФ Владимира Путина. В акции приняли участие около тысячи человек.

Участники митинга принесли с собой плакаты We stand with Ukraine, "Свободу политзаключенным". Российский правозащитник Олег Орлов пришел на акцию с транспарантом "Украине — победу! Путину — поражение! России — Свободу". Также в место сбора участников марша пришли Яшин и Михаил Лобанов.

Некоторые участники принесли с собой бело-сине-белые флаги (символ антивоенных протестов 2022 года в России. — Ред.) и флаги Украины. Только у одного пришедшего заметили российский триколор. Им оказался участник движения "Весна".

После этого часть активистов начала скандировать "Мы против триколора". Кроме того украинские активисты угрожали заблокировать проход колонны.

Но парень отказался убрать российский флаг. По его словам, триколор — это флаг его страны, и он выступает за ее свободу. Он заявил, что понимает возможное возмущение украинцев, но "не может отказаться от своей страны".

Позже российский триколор убрали из начала колонны. Он был на старте шествия, однако затем остались только бело-сине-белые флаги.

Кроме того, похожий митинг прошел в Вильнюсе. Российский оппозиционер Иван Жданов опубликовал ролик, на котором он идет маршем вместе с людьми, обмотанными бело-сине-белыми и украинскими флагами. Все вместе они кричат "Свободу политзаключенным". В роликах из Вильнюса не было замечено ни триколоров.

Напомним, известный политик Илья Пономарев рассказал, что среди российской оппозиции нет единого мнения насчет будущего России. Поэтому, по его словам, Украине нужно сотрудничать с российским сопротивлением, которое хочет полностью уничтожить существующий режим.