Події в Абхазії це позитивний сигнал для всіх, хто роками страждає від терору Росії - Максим Жорін
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Заступник командира 3-ї ОШБр розповів, чому протести в Абхазії — це позитивний сигнал і що повинно послідувати за ними
Навіть незважаючи на певні особливості протестів та пояснення опозиції, що вони "не проти рф" — події в Абхазії це позитивний сигнал.
Сигнал для всіх тих, хто роками страждає від терору росії. Все можливо, і протестами не має все обмежуватись. Потрібно повертати свої території, виганяти п****ів, розвалювати рф зсередини.
Сил у росії недостатньо, аби одночасно боротись на всіх напрямках. Треба всім — і сусіднім з рашкою країнам, і мешканцям самої рф — вже роздуплятись і переходити до активних дій.
Джерело: допис Жоріна в Telegram.
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