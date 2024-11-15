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Події в Абхазії це позитивний сигнал для всіх, хто роками страждає від терору Росії - Максим Жорін

Автор
Максим Жорін
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Автор
Протести в Абхазії Новина оновлена 15 листопада 2024, 17:33
Протести в Абхазії. Фото Відкриті джерела

Заступник командира 3-ї ОШБр розповів, чому протести в Абхазії — це позитивний сигнал і що повинно послідувати за ними

Навіть незважаючи на певні особливості протестів та пояснення опозиції, що вони "не проти рф" — події в Абхазії це позитивний сигнал.

Сигнал для всіх тих, хто роками страждає від терору росії. Все можливо, і протестами не має все обмежуватись. Потрібно повертати свої території, виганяти п****ів, розвалювати рф зсередини.

Сил у росії недостатньо, аби одночасно боротись на всіх напрямках. Треба всім — і сусіднім з рашкою країнам, і мешканцям самої рф — вже роздуплятись і переходити до активних дій.

Джерело: допис Жоріна в Telegram.

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Теги:
#Війна #Максим Жорін #Третя штурмова