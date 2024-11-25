Крайні праві стали головними переможцями цих виборів

У Румунії прихильник фашистів Келін Джорджеску лідирує у першому турі президентських виборів Румунії, набравши 22,9% голосів після підрахунку 99,9% бюлетенів. У разі перемоги ультраправого кандидата Румунія може припинити військову підтримку України та поставити під сумнів своє членство в НАТО.

Такий розвиток подій загрожує зривом важливих оборонних програм, зокрема навчання українських пілотів на F-16 у тренувальному центрі НАТО на території Румунії. Про це повідомляє видання Sky News.

У другому турі виборів Джорджеску змагатиметься з правоцентристською кандидаткою Еленою Ласконі, яка отримала 19,16% голосів. Як пише видання, несподіваний успіх ультраправого кандидата шокував політичних експертів, адже ще на початку грудня його рейтинг не перевищував 5%.

Президент Румунії має значний вплив на оборонну політику держави. Джорджеску вже заявив про намір переглянути військові зобов'язання країни. Він неодноразово висловлював захоплення Володимиром Путіним, називаючи його "одним із небагатьох справжніх лідерів у світі".

Політичний оглядач Раду Магдін підкреслює безпрецедентність ситуації: "За 34 роки демократії в Румунії ми не спостерігали такого разючого стрибка популярності кандидата порівняно з попередніми опитуваннями". За словами політолога Крістіана Пірвулеску, незалежно від результатів другого туру, крайні праві вже стали головними переможцями цих виборів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що сталося на виборах президента Румунії і чому це важливо для України. Як відомо, після першого туру президентських виборів у Румунії лідирує антиукраїнський кандидат.