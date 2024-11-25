Крайние правые стали главными победителями этих выборов

В Румынии поклонник фашистов Келин Джорджеску лидирует в первом туре президентских выборов Румынии, набрав 22,9% голосов после подсчета 99,9% бюллетеней. В случае победы ультраправого кандидата Румыния может прекратить военную поддержку Украины и подвергнуть сомнению свое членство в НАТО.

Такое развитие событий чревато срывом важных оборонных программ, в частности, обучение украинских пилотов на F-16 в тренировочном центре НАТО на территории Румынии. Об этом сообщает издание Sky News.

Во втором туре выборов Джорджеску сразится с правоцентристской кандидаткой Еленой Ласкони, которая получила 19,16% голосов. Как пишет издание, неожиданный успех ультраправого кандидата шокировал политических экспертов, ведь еще в начале декабря его рейтинг не превышал 5%.

Президент Румынии оказывает значительное влияние на оборонную политику государства. Он уже заявил о намерении пересмотреть военные обязательства страны. Он неоднократно выражал восторг Владимиром Путиным, называя его "одним из немногих настоящих лидеров в мире".

Политический обозреватель Раду Магдин подчеркивает беспрецедентность ситуации: "За 34 года демократии в Румынии мы не наблюдали столь поразительного скачка популярности кандидата по сравнению с предыдущими опросами". По словам политолога Кристиана Пирвулеску, вне зависимости от результатов второго тура, крайние правые уже стали главными победителями этих выборов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что произошло на выборах президента Румынии и почему это важно для Украины. Как известно, после первого тура президентских выборов в Румынии лидирует антиукраинский кандидат.