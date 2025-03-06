У ЄС відбудеться екстрений спецсаміт з безпеки України з Зеленським: всі подробиці (оновлюється)

Учасники проведуть дебати, проте деталі обговорювати зарано, сказав єврочиновник

Спеціальний європейський саміт щодо безпекових гарантій Україні відбудеться 6 березня у Брюсселі. На нього запрошений президент Володимир Зеленський, але достеменно невідомо, чи буде він присутній фізично, чи візьме участь у саміті онлайн.

"Телеграф" стежить за самітом. У цьому матеріалі будуть публікуватись головні моменти заходу.

За даними "Укрінформ" з посиланням на високопоставленого офіційного представника ЄС. На саміті будуть обговорювати два аспекти безпеки України — збільшення підтримки, щоб Україна була здатна оборонятися у випадку нової агресії Росії та місії Євросоюзу "на землі" для підтримки України.

На саміті відбудуться дебати щодо двох аспектів підтримки України

"Будь-яка мирна угода буде потребувати гарантій безпеки. Тож ми маємо подивитися, яким може бути залучення Європейського Союзу до цих гарантій безпеки. У цьому є два головні елементи. Перший – це збільшення підтримки України та її Збройних сил, щоб вони були здатними оборонити себе у випадку нової агресії та загроз з боку Росії. Вже є певні зобов’язання від країн-членів, як це зробити, що знайде відображення у висновках. Другий вимір безпекових гарантій – що саме ЄС готовий зробити, щоб розгорнути місії "на землі", щоб підтримати Україну", — сказав співрозмовник видання.

Він наголосив, що це стане першим обговоренням у такому форматі для визначення перспектив й можливостей подібних миротворчих зусиль після досягнення мирної угоди. Учасники проведуть дебати, проте деталі обговорювати зарано, адже йдеться про захист України після мирної угоди та припинення вогню.

"Наразі ми не маємо мирної угоди, ми не маємо припинення вогню, ми навіть поки не маємо переговорів про припинення вогню. Тож зараз зарано говорити про те, що має бути зроблено. Але, знову, ми не можемо уникнути того факту, що контекст змінився (у зв’язку із позицією США – ред.). Серед країн-членів ЄС, а також серед партнерів, які не входять до ЄС, було багато тих, хто підтвердили готовність взяти участь", — додало джерело.

В зустрічі візьме участь президент Зеленський

Офіційний представник ЄС підтвердив, що до участі в Спеціальному європейському саміті запрошений Зеленський. За його словами, учасники саміту сподіваються, що він приїде, але не виключено, що глава України доєднається через телеконференцію.

"Європейська правда" з посиланням на неназваного посадовця ЄС, обізнаного з підготовкою порядку денного саміту підтвердила, що на саміті будуть обговорювати розміщення військових в Україні після закінчення війни або після початку перемир’я.

"Під час цього засідання Європейської ради розпочнеться предметна робота щодо гарантій безпеки від ЄС для України, яка включатиме планування можливості розміщення військових місій на території України … Можливо, ще більше держав на саміті висловлять підтримку цієї ініціативи", – заявив посадовець ЄС, наголосивши, що рішення щодо розміщення військ держав ЄС в Україні не може бути прийняте до того, як стане зрозумілим формат мирного врегулювання.

Як повідомляв "Телеграф", 3 березня Володимир Зеленський заявив, що Україна та країни Європи найближчим часом за підсумками саміту в Лондоні сформують спільну позицію щодо війни проти Росії та забезпечення власної безпеки. Позицію буде представлено США, оскільки вони мають надати безпекові гарантії – це ключ до припинення війни.