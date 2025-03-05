ЄС планує розглянути питання розміщення військ в Україні, але є умова

Почнеться перше спільне обговорення цього питання

У четвер, 6 березня 2025 року, в Брюсселі під час позачергового засідання Європейської ради лідери держав Європейського Союзу розпочнуть предметне обговорення гарантій безпеки для України. Зокрема, йтиметься про розміщення європейських військових на території України, але лише за умови закінчення війни або початку перемир’я.

Про це кореспонденту "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив один з посадовців ЄС, який обізнаний з підготовкою порядку денного саміту. За його словами, лідери держав-членів ЄС 6 березня розпочнуть перше спільне обговорення питання розміщення європейського військового контингенту в Україн.

"Під час цього засідання Європейської ради розпочнеться предметна робота щодо гарантій безпеки від ЄС для України, яка включатиме планування можливості розміщення військових місій на території України", – заявив європейський чиновник.

До цього моменту дебати з цього питання ще не відбувалися, хоча деякі держави ЄС публічно висловлювали свої позиції щодо участі у військових місіях в Україні.

"Можливо, ще більше держав на саміті висловлять підтримку цієї ініціативи", – додав посадовець ЄС.

Однак, за його словами, конкретне рішення щодо розміщення військ держав ЄС в Україні не може бути прийняте до того, як буде зрозумілий формат мирного врегулювання в Україні.

"Говорити про конкретні рішення передчасно. Ще не було припинення вогню, ще не підписана мирна угода. Політичний контекст постійно змінюється", – констатував співрозмовник.

Він також нагадав, що як перший елемент надання гарантій безпеки Україні Євросоюз розглядає надання підтримки Збройним силам України та посилення українського війська, щоб у разі нової агресії вони могли захистити себе. Остання теза є в найбільш свіжому варіанті проєкту висновків саміту Європейської ради, запланованого на 6 березня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі заявив, що його країна готова розглянути можливість відправки миротворців до України. Однак він уточнив, що це може відбутися в рамках міжнародної місії.