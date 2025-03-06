В ЕС пройдет экстренный спецсаммит по безопасности Украины с Зеленским: все подробности (обновляется)

Участники проведут дебаты, однако детали обговаривать рано, сказал еврочиновник

Специальный европейский саммит по гарантиям безопасности Украины состоится 6 марта в Брюсселе. На него приглашен президент Владимир Зеленский, но доподлинно неизвестно, будет ли он присутствовать физически, или примет участие в саммите онлайн.

"Телеграф" следит за саммитом. В этом материале будут публиковаться главные моменты мероприятия.

8:00 В Офисе президента сообщили детали визита Зеленского в Брюссель. Глава государства прибудет туда 6 марта со встречи с премьер-министром Бельгии, после примет участие во внеочередном саммите лидеров ЕС и будет иметь еще несколько встреч, в том числе с генсеком НАТО. Планируются, в том числе заявления для СМИ.

Около 12 часов дня Владимир Зеленский переместится в здание, где проходят встречи Евросовета, и встретится с президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. После того начинается внеочередное заседание лидеров Евросоюза, где Зеленский также принимает участие.

После саммита запланированы встречи президента Украины с новым канцлером Австрии Кристианом Штокером, аудиенция с королем Бельгии Филиппом и встреча с генсеком НАТО Марком Рютте.

По данным "Укринформ" со ссылкой на высокопоставленного официального представителя ЕС. На саммите будут обсуждаться два аспекта безопасности Украины – увеличение поддержки, чтобы Украина была способна обороняться в случае новой агрессии России и миссии Евросоюза "на земле" для поддержки Украины.

На саммите состоятся дебаты по двум аспектам поддержки Украины

"Любое мирное соглашение будет нуждаться в гарантиях безопасности. Поэтому мы должны посмотреть, каким может быть привлечение Европейского Союза к этим гарантиям безопасности. В этом есть два главных элемента. Первый – это увеличение поддержки Украины и ее Вооруженных сил, чтобы они были способны защитить себя в случае новой агрессии и угроз со стороны России. Уже есть определенные обязательства стран-членов, как это сделать, что найдет отражение в выводах. Второе измерение гарантий безопасности – что именно ЕС готов сделать, чтобы развернуть миссии "на земле", чтобы поддержать Украину", — сказал собеседник издания.

Он подчеркнул, что это станет первым обсуждением в таком формате для определения перспектив и возможностей подобных миротворческих усилий после достижения мирного соглашения. Участники проведут дебаты, однако детали обсуждать рано, ведь речь идет о защите Украины после мирного соглашения и прекращении огня.

"Сейчас мы не имеем мирного соглашения, мы не имеем прекращения огня, мы даже пока не имеем переговоров о прекращении огня. Поэтому сейчас рано говорить о том, что должно быть сделано. Но, опять, мы не можем избежать того факта, что контекст изменился (в связи с позицией США, — ред.). Среди стран-членов ЕС, а также среди не входящих в ЕС партнеров было много тех, кто подтвердил готовность принять участие", — добавил источник.

Во встрече примет участие президент Зеленский

Официальный представитель ЕС подтвердил, что к участию в Специальном европейском саммите приглашен Зеленский. По его словам, участники саммита надеются, что он приедет, но не исключено, что глава Украины присоединится через телеконференцию.

"Европейская правда" со ссылкой на неназванного чиновника ЕС, проинформированного о подготовке повестки дня саммита подтвердила, что на саммите будут обсуждать размещение военных в Украине после окончания войны или после начала перемирия.

"Во время этого заседания Европейского совета начнется предметная работа по гарантиям безопасности от ЕС для Украины, которая будет включать планирование возможности размещения военных миссий на территории Украины… Возможно, еще больше государств на саммите выскажут поддержку этой инициативы", — заявил чиновник, подчеркнув, что решение о размещении войск государств ЕС в Украине не может быть принято до того, как станет понятным формат.

Как сообщал "Телеграф", 3 марта Владимир Зеленский заявил, что Украина и страны Европы в ближайшее время по итогам саммита в Лондоне сформируют общую позицию по войне против России и обеспечению собственной безопасности. Позиция будет представлена США, поскольку они должны предоставить гарантии безопасности – это ключ к прекращению войны.