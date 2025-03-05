Рус

Замість США - Китай? Експерт пояснив, чи можуть Україна та ЄС змінити курс

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Україна не може розглядати КНР, як союзника Новина оновлена 05 березня 2025, 12:37
Україна не може розглядати КНР, як союзника. Фото Колаж "Телеграф"

Пекін не буде стримувати політичний експансіонізм Росії в Європі

Вихід США з Європи може надихнути Китай на стратегічні відносини з Європейським Союзом та Україною. Однак такий формат співробітництва буде суттєво відрізнятися від традиційної євроатлантичної моделі, особливо якщо буде спостерігатися зниження рівня демократії в Європі та прихід авторитарних режимів до влади.

Про це "Телеграфу" розповів експерт з азіатсько-тихоокеанського регіону аналітичного центру Adastra Антон Ганоцький. За його словами, сподіватися на безпекові гарантії в Китаю також не варто, враховуючи стратегічний характер російсько-китайських стосунків.

"Пекін не буде стримувати політичний експансіонізм Росії в Європі", — сказав він.

Ганоцький додає, що Україна не може розглядати КНР як союзника з аналогічних причин. Адже Пекін підтримує нашого ворога і не проти встановлення в Києві проросійського уряду.

"Такий сценарій у найближчий рік малоймовірний, попри хаотичну політику Дональда Трампа. США поки не планує виходити з Європи, а ставка на стримування Китаю поки знаходиться у центрі зовнішньої політики Вашингтону", — підкреслив він.

Раніше "Телеграф" писав, що Китай готовий до війни із США. Так у Піднебесній відреагували на рішення Трампа обкласти китайські товари додатковими митами.

Теги:
#Україна #США #ЄС #Китай