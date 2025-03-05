Замість США - Китай? Експерт пояснив, чи можуть Україна та ЄС змінити курс

Пекін не буде стримувати політичний експансіонізм Росії в Європі

Вихід США з Європи може надихнути Китай на стратегічні відносини з Європейським Союзом та Україною. Однак такий формат співробітництва буде суттєво відрізнятися від традиційної євроатлантичної моделі, особливо якщо буде спостерігатися зниження рівня демократії в Європі та прихід авторитарних режимів до влади.

Про це "Телеграфу" розповів експерт з азіатсько-тихоокеанського регіону аналітичного центру Adastra Антон Ганоцький. За його словами, сподіватися на безпекові гарантії в Китаю також не варто, враховуючи стратегічний характер російсько-китайських стосунків.

"Пекін не буде стримувати політичний експансіонізм Росії в Європі", — сказав він.

Ганоцький додає, що Україна не може розглядати КНР як союзника з аналогічних причин. Адже Пекін підтримує нашого ворога і не проти встановлення в Києві проросійського уряду.

"Такий сценарій у найближчий рік малоймовірний, попри хаотичну політику Дональда Трампа. США поки не планує виходити з Європи, а ставка на стримування Китаю поки знаходиться у центрі зовнішньої політики Вашингтону", — підкреслив він.

Раніше "Телеграф" писав, що Китай готовий до війни із США. Так у Піднебесній відреагували на рішення Трампа обкласти китайські товари додатковими митами.