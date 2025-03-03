Ключ до припинення війни є: Зеленський звернувся до України після саміту в Лондоні

Україна не зацікавлена у вічній війні, а бажає миру – але гарантії безпеки є ключовими

Україна та країни Європи найближчим часом за підсумками саміту в Лондоні сформують спільну позицію щодо війни проти Росії та забезпечення власної безпеки. Позицію буде представлено США, оскільки вони повинні надати безпекові гарантії – це ключ до припинення війни.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців вночі 3 березня. Він зазначив, що під час саміту в Лондоні усі присутні висловилися за те, що реальний мир в Україні потребує реальних гарантій безпеки.

"Звісно, ми усвідомлюємо важливість Америки. І ми вдячні за всю підтримку, яку отримали від Сполучених Штатів Америки. Не було такого дня, коли ми не відчували цієї вдячності", – зазначив Зеленський.

За словами президента, Україна не зацікавлена у вічній війні, а бажає миру. Але ключовим моментом для припинення бойових дій є саме працюючі гарантії безпеки, щоб унеможливити повторний напад Росії.

"Найближчим часом ми всі у Європі сформуємо наші позиції, наші спільні позиції. Лінії, яких ми маємо досягти, і лінії, з яких не можемо відступити. Такі позиції будуть представлені нашим партнерам в Сполучених Штатах Америки. Надійність, тривалість миру, правильна угода про закінчення війни — це наш спільний пріоритет", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що 2 березня в Лондоні відбувся саміт європейських лідерів ключовою темою якого стала Україна. Британія після саміту заявила, що зробить важливі кроки в допомозі Україні. Вони передбачають економічні санкції та тиск на Росію.

Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив плани щодо створення "коаліції охочих" для забезпечення будь-якої мирної угоди в Україні. Варто додати, що під час пресконференції, що відбулась після саміту, Стармер оголосив про нову угоду для допомоги Україні. Він повідомив, що угода дозволить Україні використовувати 1,6 млрд фунтів стерлінгів британського експортного фінансування для закупівлі ще 5 000 ракет для ППО.