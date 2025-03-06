Спочиває поруч із сином: де похований засновник одеської "Гуморини" Хаїт і що відомо про нього

Сатирик помер за рік після смерти свого сина, Євгена Хаїта

Валерій Хаїт — людина, без якої важко уявити одеський гумор. Він був не просто сатириком чи автором жартів, а цілою епохою, яка поєднала в собі легендарний КВК, одеську "Гуморину" та незмінну любов до рідного міста. На жаль, гумориста не стало 1 лютого 2025 року у віці 85 років.

Він був одним із засновників одеської "Гуморини" та художнім керівником гумористичної команди "Джентльмен-шоу". "Телеграф" вирішив пригадати творчість Валерія Хаїта і з'ясувати, де його поховали.

Що відомо про Валерія Хаїта

Хаїт був одним із тих, хто заснував одеську "Гуморину" — щорічний фестиваль гумору, який став візитівкою міста. Він проводиться зорічно 1 квітня — в День гумору. Його внесок у розвиток одеського гумору та культури важко переоцінити. Він також був художнім керівником команд "Ділові люди" та "Перша команда одеських джентльменів".

Валерій Хаїт — автор і редактор сатиричних проєктів, сценарист, публіцист, ведучий гумористичних телепередач. Він писав прозу, поезію, статті, сценарії та десятиліттями залишався вірним стилю тонкої, гострої, але доброї сатири.

Валерій Хаїт став лауреатом престижної премії "Золотий Остап" у номінації "Найсмішніше друковане видання". Він відомий як автор не лише гумористичних збірок, а й ліричних віршів, есе та мемуарів, серед яких особливо вирізняється книга спогадів "Книга читача". Окрім того, Хаїт був упорядником видання "Великий фонтан одеського гумору", що стало справжньою антологією дотепної одеської класики.

Варто зазначити, що рік тому, 21 січня 2024 року, помер старший син гумориста — Євген Хаїт. Він був учасником шоу "Голі та смішні".

Валерій Хаїт — засновник телевізійного шоу — Клубу одеських джентльменів. Він був також віцепрезидентом Всесвітнього клубу одеситів та головним редактором одеського гумористичного журналу "Фонтан".

Де похований Валерій Хаїт

Прощання з Валерієм Хаїтом відбулося 4 лютого в Одеському театрі музичної комедії. Похований він на Таїровському цвинтарі. Там само і спочиває його син, Євген Хаїт.

Причини смерті сатирика не відомі. Також немає інформації про те, як виглядає його могила.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила соціологині Ірини Бекешкіної. Вона родом із Росії, але брала участь у Помаранчевій революції.