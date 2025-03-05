Друга Путіна хочуть позбавити права голосу в Європарламенті через Україну, - Politico

Також можуть створити спільну європейську армію і забезпечити можливість переглянути договори ЄС

Військова допомога Євросоюзу Україні на 20 млрд євро, проєкт якого розробляли, призупиняється через незгоду Угорщини. Тому країну можуть позбавити права голосу. Відповідний план приготували Євродепутати від проєвропейської партії Volt.

Його вони направлять європейським лідерам. Про це повідомляє Politico.

Як пише видання, цей план складається із дев’яти пунктів. У документі, окрім заклику до позбавлення Угорщини права голосу, пропонують призначити верховну представницю ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каю Каллас повноцінною міністеркою закордонних справ ЄС.

Автори тексту прагнуть також створити спільну європейську армію і забезпечити можливість переглянути договори ЄС, щоб включити нові компетенції у сфері оборони й підготуватися до розширення.

Угорщина в Європарламенті

Варто зазначити, що Угорщина неодноразово ставала об’єктом критики в Європарламенті через порушення принципів верховенства права та демократичних стандартів. ЄС звинувачує уряд Віктора Орбана в обмеженні незалежності судової системи, свободи ЗМІ та прав громадянського суспільства. Через це Брюссель заморозив мільярди євро фінансування для Будапешта, вимагаючи виконання умов щодо зміцнення демократичних інституцій.

Водночас Угорщина використовує своє право вето для блокування важливих рішень ЄС, зокрема щодо допомоги Україні та санкцій проти Росії.

Раніше "Телеграф" писав, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан захотів, щоб ЄС розпочав прямі переговори з Москвою щодо війни Росії проти України.