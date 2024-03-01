"Вибори будуть унікальні": політолог назвав дві речі, які зміняться для росіян після "переобрання" Путіна

На цих виборах зберігається тільки одна інтрига

Майбутні президентські вибори в Росії будуть унікальними. Причиною цього буде те, що росіяни обиратимуть "безстрокового президента".

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив журналіст, політолог Вадим Денисенко. За його словами, у РФ зараз не існує навіть теоретичної можливості зміни влади.

"Як би для багатьох це дивно не звучало, – це унікальні вибори, тому що вони обирають безстрокового президента, вони обирають імператора. Якщо досі ще була теоретична можливість про зміну влади, про транзит влади тощо, то тепер вони обирають імператора, людину, яка вийде вперед ногами з Кремля… У них умовно десь 15 людей, які ухвалюють ці рішення", — зазначив експерт.

Денисенко підкреслив, що Путін на сьогодні, за всіма соціологічними дослідженнями, має реально приблизно 70% голосів тих, хто визначився і хто прийде на вибори. За його словами, єдина інтрига на цей момент – скільки ще йому накидають відсотків.

"Що зміниться після виборів? Перше – це договір із народом, а друге – це договір з елітами. Договір із народом дотепер звучав так: ви відносно нормально живете економічно, але за це не влізаєте в наші політичні справи, туди, куди вам не треба. І він реально так чи інакше до 2023 року дотримувався", — заявив політолог.

Він підкреслив, що тепер через погіршення економічної ситуації у середньостатистичного росіянина зменшилася якість життя на 10–15%. На думку експерта, це ж саме відбудеться і у 2024 році.

"І тепер договір із народом звучатиме так: ми не дамо вам вмерти з голоду, а ви будете пишатися своїм "вєлічієм, велічієм" Російської Федерації. Причому "велічіє" теж зазнало змін. Формула ХІХ століття: "православіє, великодержавіє, народность" змінилася на: "Путін, мєстниє бюджети, анти-ЛГБТ". Раніше вони боролися із Заходом, але чітко зрозуміли, що Радянський Союз програв у гонитві із Заходом, тому що холодильник Заходу завжди буде ліпший, ніж холодильник Росії. І тому вони придумали формулу анти-ЛГБТ", — підкреслив Денисенко.

Він зазначив, що боротьба з ЛГБТ стала у РФ реальною національною ідеєю. За словами експерта, в Росії більше 80% населення підтримують "анти-ЛГБТ".

"І третя частина формули ще два роки тому так звучала: "нас всє боятся", тепер вона звучить: "нас невозможно побєдіть". Коли зрозуміли, що перестали боятися, достатньо швидко знайшли замінник цій формулі. Це – про договір "людина – держава", — зазначив політолог.

Також, на думку Денисенко, зазнав змін і договір "Путін – еліти". Він підкреслив, що всі домовленості, які були раніше, обнуляються.

"Представники невеличкого прошарку на кшталт незалежної псевдокультурної еліти отримали по голові, їх просто заганяють в стійло. Нові домовленості будуть писати під час п’єси. Ключова історія, яку ми сьогодні бачимо, – різке посилення ролі ФСБ, ролі ФСВП (тюремна служба). І заміна ролі веж Кремля, які мали певні баланси, на створення новітньої групи навколо Путіна з умовних 10–15 людей. І, судячи з усього, ми побачимо посилення культу особистості Путіна після цих виборів. Це не значить, що будуть стояти, як в Туркменістані, золоті пам’ятники. Але буде: "Говорю Путін – маю на увазі Росія, говорю Росія – маю на увазі Путін", і ця формула стане головною", — підсумував експерт.

Нагадаємо, президентські вибори в Росії відбудуться 17 березня 2024 року. В грудні 2023 року в Росії також ухвалили рішення про проведення виборів президента на території тимчасово окупованих областей України, які окупанти вважають своїми територіями.