"Выборы будут уникальными": политолог назвал две вещи, которые изменятся для россиян после "переизбрания" Путина

На этих выборах сохраняется только одна интрига

Предстоящие президентские выборы в России будут уникальными. Причиной этого будет то, что россияне будут выбирать "бессрочного президента".

Об этом в интервью Укринформу заявил журналист, политолог Вадим Денисенко. По его словам, в РФ сейчас не существует даже теоретической возможности смены власти.

"Как бы для многих это странно ни звучало, – это уникальные выборы, потому что они выбирают бессрочного президента, они выбирают императора. Если до сих пор была теоретическая возможность смены власти, транзита власти и т.д., то теперь они выбирают императора, человека, который выйдет вперед ногами из Кремля… У них условно около 15 человек, которые принимают эти решения", — отметил эксперт.

Денисенко подчеркнул, что Путин на сегодняшний день, по всем социологическим исследованиям, имеет реально примерно 70% голосов тех, кто определился и кто придет на выборы. По его словам, единственная интрига на данный момент – сколько еще ему набрасывают процентов.

"Что изменится после выборов? Первое – это договор с народом, а второе – это договор с элитами. Договор с народом до сих пор звучал так: вы относительно нормально живете экономически, но за это не влезаете в наши политические дела, туда, куда вам не нужно. И он реально так или иначе до 2023 года сохранялся", — заявил политолог.

Он подчеркнул, что теперь из-за ухудшения экономической ситуации у среднестатистического россиянина уменьшилось качество жизни на 10–15%. По мнению эксперта, это же произойдет и в 2024 году.

"И теперь договор с народом будет звучать так: мы не дадим вам умереть с голоду, а вы будете гордиться своим "величием, величием Российской Федерации". Причем "величие" тоже претерпело изменения. Формула XIX века: "православие, великодержавие, народность" изменилась на: "Путин, местные бюджеты, анти-ЛГБТ". Раньше они боролись с Западом, но четко поняли, что Советский Союз проиграл в гонке с Западом, потому что холодильник Запада всегда будет лучше, чем холодильник России. И поэтому они придумали формулу анти-ЛГБТ", — подчеркнул Денисенко.

Он отметил, что борьба с ЛГБТ стала реальной национальной идеей. По словам эксперта, в России более 80% населения поддерживают "анти-ЛГБТ".

"И третья часть формулы еще два года назад так звучала: "нас все боятся", теперь она звучит: "нас невозможно победить". Когда поняли, что перестали бояться, достаточно быстро нашли заменитель этой формуле. Это – о договоре "человек – государство", — отметил политолог.

Также, по мнению Денисенко, претерпел изменения и договор "Путин – элиты". Он подчеркнул, что все договоренности, которые были раньше, обнуляются.

"Представители небольшого слоя типа независимой псевдокультурной элиты получили по голове, их просто загоняют в стойло. Новые договоренности будут писать во время пьесы. Ключевая история, которую мы сегодня видим, — резкое усиление роли ФСБ, роли ФСИН (тюремная служба). И замена роли башен Кремля, которые имели определенные балансы, на создание новейшей группы вокруг Путина из условных 10-15 человек, и, судя по всему, мы увидим усиление культа личности Путина после этих выборов, что не будет стоять, как в Туркменистане, золотые памятники, но будет: "Говорю Путин — имею в виду Россия, говорю Россия — имею в виду Путин", и эта формула станет главной", — подытожил эксперт.

Напомним, президентские выборы в России состоятся 17 марта 2024 года. В декабре 2023 года в России также было принято решение о проведении выборов президента на территории временно оккупированных областей Украины, которые кафиры считают своими территориями.