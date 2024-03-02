Не змогли домовитися: Росія матиме проблеми на фронті через Білорусь

Йдеться про рами, підстави, напрямні труби, люльки та інші елементи бойових машин

Підприємства Білорусі та Росії не досягли погодження ціни на виготовлення деталей та вузлів до ракетних систем залпового вогню "Град". Це спричинить зниження якості продукції.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, згідно з контрактом, білоруський підрядник, ВАТ "Волатавто", мав поставити 250 одиниць необхідної для виробництва та ремонту РСЗВ "Град" продукції російському замовнику ― ЗАТ "Спеціальне конструкторське бюро".

Зокрема, йдеться про рами, підстави, напрямні труби, люльки та інші елементи бойових машин.

Але під час зустрічі представників виникла суперечка. Делегація "Волатавто" презентувала папери з розрахунками, в яких вартість окремих видів білоруської продукції перевищувала очікувану росіянами на 500-600%.

Потім були напружені переговори, білоруси провели додаткову калькуляцію і знайшли вихід для здешевлення. Вони вирішили, що виготовлятимуть складові елементи за допомогою субпідрядників, які не мають відповідних ліцензій.

"Це означає зниження якості продукції, а отже, підвищені ризики використання зібраних із таких деталей та вузлів РСЗВ "Град", — зазначили в ГУР.

До речі, обидва підприємства перебувають під впливом міжнародних санкцій.

Раніше "Телеграф" писав, що у російських окупантів на озброєнні з’являються все більш рідкісні зразки техніки, що спричинено їх зростаючими втратами. Тепер у бій йдуть системи, створені для посилення армії СРСР 50 років тому, які мали доповнити відомі РСЗВ "Град" — системи "Град-1".