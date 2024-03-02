Не смогли договориться: у России будут проблемы на фронте из-за Беларуси

Речь идет о рамах, основаниях, направляющих трубах, люльках и других элементах боевых машин

Предприятия Беларуси и России не достигли согласования цену на изготовление деталей и узлов к ракетным системам залпового огня "Град". Это приведет к снижению качества продукции.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, согласно контракту, беларуский подрядчик, ОАО "Волатавто", должен был поставить 250 единиц необходимой для производства и ремонта РСЗО "Град" продукции российскому заказчику ― ЗАО "Специальное конструкторское бюро".

В частности, говорится о рамах, основаниях, направляющих трубах, люльках и других элементах боевых машин.

Но во время встречи представителей возник спор. Делегация "Волатавто" презентовала бумаги с расчетами, в которых стоимость отдельных видов белоруской продукции превышала ожидаемую россиянами на 500-600%.

Затем последовали напряженные переговоры, белорусы провели дополнительную калькуляцию и нашли выход для удешевления. Они решили, что будут производить составные элементы с помощью субподрядчиков, не имеющие соответствующих лицензий.

"Это означает снижение качества продукции, а значит, повышенные риски использования собранных из таких деталей и узлов РСЗО "Град", — отметили в ГУР.

К слову, оба предприятия находятся под действием международных санкций.

Ранее "Телеграф" писал, что у российских оккупантов на вооружении появляются все более редкие образцы техники, что вызвано их растущими потерями. Теперь в бой идут системы, созданные для усиления армии СССР 50 лет назад, которые должны были дополнить известные РСЗО "Град" — системы "Град-1".