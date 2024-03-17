"У Росії бунт виборчих урн": Буданов розповів про справжні результати виборів та слабкість Путіна

Глава Кремля стає нестабільним правителем

Російський диктатор Володимир Путін стає в очах інших країн нестабільним правителем, який не може забезпечити лад у себе на виборах. І те, що відбувається на території Білгородської та Курської областей, було яскравим тому прикладом.

Як розповів голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов під час віртуального виступу на Форумі російських добровольців, підрозділів на кшталт ЛСР та Сибірського батальйону незабаром ставатиме дедалі більше, оскільки "Росія починає прокидатися".

Він зазначив, що проведення обмеженої військової операції (ОВО) на території прикордонних областей є спробою російських громадян звільнити свою країну від "старої людини та її поплічників", які узурпували владу, змінили під себе конституцію та живуть в альтернативній реальності. При цьому Буданов додав, що вибори в Росії були нелегітимними.

"У РФ почався масовий "бунт виборчих скриньок". Ніде у світі, за всю історію виборів не було такої кількості знищених та зіпсованих виборчих скриньок. І який би результат не написала російська ЦВК — це фальшивка, адже не лише у прикордонних областях вибори не відбулися ", — сказав він.

Він наголосив, що через дії активістів вже зараз можна говорити про те, що голоси на багатьох дільницях просто неможливо підрахувати.

"Путін розуміє, що в очах світових лідерів, насамперед КНР, він стає нестабільним правителем, який не може забезпечити порядок на виборах у себе в країні. Він показує себе слабаком перед своїм народом та своїми елітами. Слабкість — це те, чого він боїться найбільше. Те, що зараз відбувається у РФ, послаблює режим взагалі і Путіна особисто", — додав Буданов.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський заявляв, що вже всім у світі зрозуміло, що глава Кремля "захворів на владу" і "робить усе, щоб правити вічно".