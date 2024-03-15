До Бєлгорода рукою сягнути: як далеко руські добровольці забираються вглиб Росії (мапа)
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На мапі вже відмічено 4 місця розміщення РДК
Російський добровольчий корпус продовжує свою діяльність на території РФ і закликав громадян евакуюватися з Курської та Бєлгородської областей. Тим часом на мапі DeepState вже з'явилися нібито позначки територій, де розміщений РДК.
Наразі вони мають "невизначений статус". Таким чином, DeepState позначив місця бойових сутичок у БНР.
На мапі Росії у Курській та Бєлгородській областях таких 4 "шматочки", вони розміщені біля населених пунктів Вовчанськ, Козача Лопань, Глотове та Лозової Рудки.
Найближче до Бєлгорода, а саме 36 км, територія з "невідомим" статусом, яка розташована на кордоні Харківської області зі сторони Козачої Лопані і Нехотіївки. Наступною по відстані йде "сіра зона" біля Вовчанська та Нової Таволжанки — 40 км.
За 51 км до Бєлгорода розміщена зона РДК на кордоні біля українського населеного пункту Сотницький Козачок та російської Лозової Рудки. І найдалі, аж за 72 км до "столиці БНР", розміщений пункт поблизу Глотового.
У п’ятниці, 15 березня, ввечері РДК оголосив про евакуацію Курській та Бєлгородській областях. Гуманітарний коридор діятиме з 21:00 15 березня до 7:00 16 березня. Адже добровольці продовжують атакувати позиції російських військ у цих областях.
"Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання — забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню", — зазначив корпус.
Корпус наголосив, що після закриття гуманітарного коридору РДК продовжить масовану атаку по путінських військах у вищезазначених областях.
Раніше "Телеграф" писав, що легіон "Свобода Росії" показав як "голосує" на виборах.