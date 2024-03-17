"В России бунт избирательных урн": Буданов рассказал о подлинных результатах выборов и слабости Путина

Глава Кремля становится нестабильным правителем

Российский диктатор Владимир Путин становится в глазах других стран нестабильным правителем, который не может обеспечить порядок у себя на выборах. И происходящее на территории Белгородской и Курской областей было ярким тому примером.

Как рассказал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов во время виртуального выступления на Форуме российских добровольцев, подразделений вроде ЛСР и Сибирского батальона вскоре будет становиться все больше, так как "Россия начинает пробуждаться".

Он отметил, что проведение ограниченной военной операции (ОВО) на территории пограничных областей является попыткой российских граждан освободить свою страну от "старого человека и его приспешников", которые узурпировали власть, поменяли под себя конституцию и живут в альтернативной реальности. При этом Буданов добавил, что выборы в России изначально были нелегитимными.

"В РФ начался массовый "бунт избирательных урн". Нигде в мире, за всю историю выборов не было такого количества уничтоженных и испорченных избирательных урн. И какой бы результат не написала российская ЦИК — это фальшивка, ведь не только в приграничных областях выборы не состоялись", — сказал он.

Он подчеркнул, что из-за действий активистов уже сейчас можно говорить о том, что голоса на множестве участков попросту невозможно подсчитать.

"Путин понимает, что в глазах мировых лидеров, прежде всего КНР, он становится нестабильным правителем, который не может обеспечить порядок на выборах у себя в стране. Он показывает себя слабаком перед своим народом и своими элитами. Слабость — это то, чего он боится больше всего. То, что сейчас происходит в РФ, ослабляет режим вообще и Путина лично", — добавил Буданов.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что уже всем в мире понятно, что глава Кремля "заболел на власть" и "делает все, чтобы править вечно".