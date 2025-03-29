Бразильська супермодель, яка зустрічалася з найкращим футболістом світу, приїхала до Києва заради коханого (фото)

Дівчина завітала до Києва, де, видно, вперше зіткнулася з повітряною тривогою

Столицю України відвідала бразильська модель та блогер Біа Мішель. Дівчина, яка раніше зустрічалася з найкращим футболістом світу за версією ФІФА Вінісіусом Жуніором з "Реала", приїхала до свого бойфренда, футболіста Ромаріньо, який є сином легенди футболу Ромаріо.

Відповідні відео Біа опублікувала у сторіс на своїй сторінці в Instagram. 31-річний Ромаріньо, за чутками, виступатиме за ФК ЮКСА із Першої ліги України.

Мішель приїхала до коханого та зняла кілька відео про Київ, показавши, як живе столиця України. А ось сигнал повітряної тривоги застав її зненацька.

На Мішель підписано понад 1 млн людей. Дівчина нерідко публікує у соцмережах пікантні знімки.

За інформацією бразильських ЗМІ, Біа раніше зустрічалася із суперзіркою мадридського "Реала" Вінісіусом. Дівчина проводила час у будинку гравця у Мадриді. Крім того, їх бачили разом на вечірці в Ріо-де-Жанейро. Також вона публікувала фотографії зі стадіону "Сантьяго Бернабеу" у футболці з ім’ям Вінісіуса на спині.

До речі, "Реал" пройшов у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, вибивши в серії пенальті "Атлетіко". До цього Вершкові впоралися з "Манчестер Сіті" у стиковому раунді головного єврокубка.