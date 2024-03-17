"Покажіть Бєлгород!" Мешканці міста спробували достукатися до Першого каналу, але їх забанили

У російських ЗМІ показували сюжети про святкування Масляної та вибори

Жителі російського Бєлгорода, який за останні кілька днів перетворився на зону бойових дій, спробували достукатися до найбільших телеканалів, аби ті хоч згадали про їхнє існування. Для цього вони написали близько тисячі постів у соціальних мережах, але були заблоковані.

Як повідомляють місцеві telegram-канали, жителі області звернули увагу на те, що найбільший у Росії "Перший канал" цілий день публікує матеріали про вибори і Масляну, але так і не спромігся згадати ситуацію в Бєлгороді.

Зрештою, користувачів мережі, які хотіли достукатися до пропагандистів, забанили, а їхні повідомлення були видалені, хоч і не повністю.

Зазначається, що цей флешмоб набрав небувалих оборотів, а всього було залишено понад 1000 повідомлень.

"У пабліках "Першого каналу" через дві з половиною години закрили коментарі та видалили їх. Кількість повідомлень під постами перевищувала тисячу. В іншій групі коментарі теж закрили, але видалити поки що не встигли", — йдеться у повідомленні.

Там також нагадали, що так торік до влади намагалися достукатися жителі Шебекіно, коли бійці російських добровольчих підрозділів, що воюють на боці України, проводили там свої рейди.

Як повідомлялося раніше, бійці Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону днями оголосили про початок проведення обмеженої військової операції (ВВВ). Наразі вони контролюють кілька населених пунктів на кордоні з Україною.