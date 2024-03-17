Зеленський жорстко висловився про Путіна та вибори в Росії: "Захворів на владу і робить все, щоб правити довічно"

Вибори у Росії нелегітимні

Російський диктатор Володимир Путін імітує вибори для того, щоб залишатися при владі, проте його місце на лаві підсудних у Гаазі.

Як розповів президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення, вже всім у світі зрозуміло, що глава Кремля "захворів на владу" та "робить все, щоб правити довічно".

"Немає такого зла, яке він не вчинить, щоб продовжити особисту владу. І немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього", — сказав Зеленський.

Він подякував усім країнам, їхнім лідерам та міжнародним організаціям, які називають речі своїми іменами. Також він зазначив, що все зроблене путінськими солдатами на території України має мати справедливу відплату.

"Він боїться найбільше тільки одного – справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі – саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність", — наголосив Зеленський.

Варто зазначити, що згідно з результатами перших екзит-полів Путін цілком очікувано набирає понад 87% голосів, а тому правитиме Росією ще один термін.

Як повідомлялося раніше, росіяни хочуть запустити нову хвилю мобілізації одразу після виборів. Відповідно до їхніх планів до ладу планують поставити близько 300 тисяч осіб, у тому числі і з окупованих територій.