Росіяни модернізували "Шахеди": тепер знищити їх можна лише двома способами

Кремль намагається підвищити "живучість" дронів

Росіяни модернізували іранські дрони-камікадзе "Шахеди", збільшивши кількість антен на них. Це допомагає дронам краще протидіяти засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це в етері "КИЇВ24" розповів авіаційний експерт Богдан Долінце. За його словами, наразі ці випадки не масові, але покращення російських дронів спостерігається.

Експерт каже, що Кремль намагається підвищити "живучість" дронів, аби більшість з них долітала до цілі. Наразі модернізовані "Шахеди" можуть мати аж до 16 антен на одному пристрої.

Збити такі безпілотні апарати українські військові можуть лише мобільними вогневими групами або зенітно-ракетними системами.

Нагадаємо, що начальник служби зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що окупанти продовжують оснащувати ударні дрони-камікадзе новими спроможностями. Йдеться про збільшення антен, тепер деякі БПЛА мають 16 антен, замість 8. Не всі РЕБ, якими користуються військові, можуть ефективно виявляти модернізовані дрони.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Росії з’явилися три нові майданчики для запуску безпілотників "Шахед" по Україні. У зв’язку з цим кількість запущених дронів під час атак може збільшитися.