У Ростовській області РФ прогриміли потужні вибухи: влада вже "заспокоює"

У Ростовській області пролунали сильні вибухи. Російська ППО нібито відпрацювала за повітряними цілями в небі між Новочеркаськом та Батайськом.

Про це повідомляє губернатор області РФ Василь Голубєв. За його словами, уламки ракет впали у поле.

Російське Міноборони також заспокоює росіян тим, що ППО нібито спрацювало успішно.

"Близько 15.30 мск припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку переобладнаними для ураження наземних цілей зенітними ракетами С-200 по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО дві зенітні керовані ракети С-200 знищені над територією Ростовської області", — йдеться у повідомленні.

Водночас місцеві телеграм-канали повідомляють, що два вибухи було чути у центрі Ростова та навколишніх районах. А поблизу Воєнведа та Суворовського пролунало не менше трьох вибухів та сирени, ймовірно, на території однієї з військових частин. У Батайську в небі виднівся нібито слід від ППО.

Місцеві жителі також пишуть, що нарахували три вибухи і за потужністю вони не схожі на роботу ППО.

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