Укр

В Ростовской области РФ прогремели мощные взрывы: власти уже "успокаивают"

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
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Иллюстративные изображения Новость обновлена 25 марта 2024, 16:03
Иллюстративные изображения. Фото Коллаж "Телеграфа"

Россияне слышали три взрыва, в то время как ПВО "сбила" две ракеты

В Ростовской области, после атаки оккупантов на Киев, прозвучали мощные взрывы. Российская ПВО якобы отработала по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском.

Об этом сообщает губернатор области РФ Василий Голубев. По его словам, обломки ракет упали в поле.

Российское Минобороны так же успокаивает россиян тем, что ПВО якобы сработала успешно.

Новочеркасск и Батайск на карте

"Около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО две зенитные управляемые ракеты С-200 уничтожены над территорией Ростовской области", — говорится в сообщении.

В то же время местные телеграм-каналы сообщают, что два взрыва было слышно в центре Ростова и окрестных районах. А вблизи Военведа и Суворовского прозвучало не меньше трех взрывов и сирены, предположительно, на территории одной из воинских частей. В Батайске в небе виднелся якобы след от ПВО.

Местные жители также пишут, что насчитали три взрыва и по мощности они не были похожи на работу ПВО.

Ранее "Телеграф" писал, что в Ростовской области России ночью 25 марта после многочисленных взрывов начался сильный пожар на Новочеркасской ГРЭС, которая является основным источником электроэнергии для всего российского региона. Возможно, что это были украинские беспилотники.

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#Взрыв #Ростовская область #Ростов-на-Дону