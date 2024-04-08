Менш як 10 років у строю: у Росії сталася пожежа на військовому кораблі — ЗМІ

МРК було спущено на воду лише у 2015 році

У Калінінградській області Росії сталася пожежа на черговому військовому кораблі. За попередньою інформацією він отримав серйозні пошкодження.

Про це повідомляє видання РБК-Україна із посиланням на джерела в українських спеціальних службах. Наголошується, що йдеться про малий ракетний корабель "Серпухов"

"Відомо, що горів ракетоносій на військово-морській базі "Балтійськ" у Калінінградській області РФ. Втім, що стало причиною загоряння джерело не уточнює", — йдеться у повідомленні.

У відкритих джерелах є інформація, що у Калінінградській області він перебував на ремонті.

Цей корабель належить до серії малих ракетних кораблів проєкту 21631 Буян-М, які були прийняті на озброєння лише у 2014 році. Що стосується безпосередньо "Серпухова", то його було спущено на воду лише у квітні 2015 року, а на озброєння передано у грудні того ж року. Спочатку він був у складі Чорноморського флоту, але пізніше був переведений до Балтійського.

Як відомо, МРК "Буян-М" мають водотоннажність 949 тонн, довжину 74 метри, ширину 11 метрів і висоту 6,5 метрів.

Вони здатні переміщатися на 2500 миль при швидкості 12 вузлів і мають автономність 10+ діб.

Корабель здатний запускати крилаті ракети "Онікс" і "Калібр" і пересуватися річками та морями. Крім ракетного озброєння "Буян-М" оснащується 100-мм гарматою А-190 "Універсал", одною 30-мм АК-630М-2 "Дует" та кількома кулеметами.

Як повідомлялося раніше, у російському Владивостоці напередодні сталася пожежа на унікальному судні "Катерина Велика". Пожежа на ньому розпочалася в момент знаходження судна на судноремонтному заводі, куди воно прийшло для планового технічного обслуговування.