У російському Владивостоці горить унікальне судно льодового класу: подробиці

Судно було побудоване у 2020 році, воно перебуває на службі трохи менш як чотири роки

У російському Владивостоці у річницю трагедії на АПЧ К-278 горить унікальне судно постачання льодового класу "Катерина Велика". Пожежа на ньому почалася у момент перебування судна на судоремонтному заводі, куди воно прийшло для планового технічного обслуговування.

Про це повідомляє низка російських ЗМІ. Стверджується, що площа пожежі склала 50 квадратних метрів, нібито обійшлося без постраждалих.

"У Владивостоці зайнялося єдине у світі судно постачання льодового класу "Катерина Велика". Судно перебувало на техобслуговуванні на судноремонтному заводі. "Катерина Велика" зійшла з верфі 3 роки тому. Це унікальний корабель, здатний доставляти вантажі в арктичних широтах", – написало місцеве видання.

Згідно з інформацією, побудована у 2020 році "Катерина Велика" – корабель постачання льодового класу категорії Icebreaker 7. Воно може виконувати криголамні роботи в арктичній морській зоні при товщині льоду до 2 м у зимово-весняну навігацію та до 2,5 м — літньо-осінню. Завдяки надманевреним рульовим коронкам, судно фактично вміє розвертатися на місці.

Судно може виконувати у морі низку завдань, серед яких:

перевезення вантажів в арктичних умовах;

заведення якорів на інші судна;

криголамні операції при складних погодних умовах;

контроль льодової обстановки;

порятунок та супровід екіпажу;

ліквідація розливів нафти;

боротьба із зовнішніми пожежами.

Як писав "Телеграф", в Росії сталася надзвичайна подія на території причалу Федерального державного унітарного підприємства "Атомфлот" – там виникла пожежа на атомному ліхтеровозі "Севморпуть". Це єдиний діючий вантажний корабель у світі та у Росії, на якому є атомна силова установка.