Менее 10 лет в строю: в России произошел пожар на военном корабле — СМИ

МРК был спущен на воду лишь в 2015 году

В Калининградской области России произошел пожар на очередном военном корабле. По предварительной информации, он получил серьезные повреждения.

Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на источники в украинских специальных службах. Отмечается, что речь идет о малом ракетном корабле "Серпухов"

"Известно, что горел ракетоноситель в военно-морской базе "Балтийск" в Калининградской области РФ. Впрочем, что стало причиной возгорания источник не уточняет", — говорится в сообщении.

В открытых источниках есть информация, что в Калининградской области он находился на ремонте.

Этот корабль принадлежит к серии малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М", которые были приняты на вооружение лишь в 2014 году. Что касается непосредственно "Серпухова", то он был спущен на воду лишь в апреле 2015 года, а на вооружение передан в декабре того же года. Изначально он был в составе Черноморского флота, но позже был переведен в Балтийский.

Как известно из открытых источников, МРК "Буян-М" имеют водоизмещение в 949 тонн, длину в 74 метра, ширину в 11 метров и высоту в 6,5 метров.

Они способны перемещаться на 2500 миль при скорости в 12 узлов и имеют автономность в 10+ суток.

Корабль способен запускать крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр" и передвигаться по рекам и морям. Помимо ракетного вооружения "Буян-М" оснащается 100-мм орудием А-190 "Универсал", одним 30-мм АК-630М-2 "Дуэт" и несколькими пулеметами.

Как сообщалось ранее, в российском Владивостоке накануне произошел пожар на уникальном судне "Екатерина Великая". Пожар на нем начался в момент нахождения судна на судоремонтном заводе, куда оно пришло для планового технического обслуживания.