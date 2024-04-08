Втомився від старості. У Росії впав міст, є постраждалі та жертва (відео)

Питань до місцевої влади у жителів багато, враховуючи важливе значення шляхопроводу

У понеділок, 8 квітня, у місті Вязьма Смоленської області (Росія) обвалився Панінський міст. Через це шестеро людей отримали травми, а одна ― загинула.

За попередніми даними, у момент обвалу по мосту їхали два автомобілі ― вантажний та легковий, які стрімко впали вниз, про що повідомляють місцеві Телеграм-канали. Цю інформацію підтверджує представник регіонального управління Міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС).

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Жінка, яка перебувала у легковому авто, загинула. Чоловік з вантажівки отримав тяжкі травми. Про стан інших постраждалих не повідомляється.

Наслідки обвалу мосту в Смоленській області

Міст через залізничні колії з'єднує центр міста з мікрорайонами Московський та Ювілейний. Обвалення шляхопроводу призвело до припинення руху потягів на перегоні Вязьма-Семльово. Усі потяги, які їдуть з Москви, будуть рухатись з затримкою у мінімум 5 годин.

Telegram-канал "112" повідомляє, що через обвалення Панінського моста пошкодилась газова труба. Подачу газу швидко зупинили, тому вдалось запобігати вибухові та пожежі.

Це ж джерело повідомляє, що шляхопровід, скоріше за все, впав через старість. Місцеві жителі неодноразово звертались до влади з вимогою відремонтувати міст. У 2018 році планували провести роботи, але до реалізації так і не дійшло.

До місцевих влада не дослухалась

Недбальство місцевої влади призвело до трагедії

Росіяни у соцмережах обурились. Деякі користувачі пишуть, що цей міст збудований ще за часів СРСР. Більшість з них погодилась, що шляхопровід впав через відсутність ремонту, який обіцяли зробити ще у 2018 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Оренбурзькій області Росії прорвало греблю. Вона знаходиться в Орську. Вода за лічені дні затопила понад 2000 присадибних ділянок та 1500 будинків.

Пізніше у компанії, яка будувала цю греблю, розповіли про причину прориву і затоплення міста. Виявилось, що у всьому винні гризуни. Вони ніби прогризли дірку розміром 2-3 см, через яку і пішла вода.