Перед пожежею був вибух: у Росії спалахнув черговий завод (відео)

Площа пожежі становить понад дві сотні квадратних метрів

У Росії сталася пожежа ще на одному заводі. Крім того, у цьому ж місті підгорів підвісний міст.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, обидва інциденти сталися одночасно в місті Азов, що знаходиться біля Ростова-на-Дону.

Як виявилося, перша пожежа виникла на полімерному заводі. Стверджується, що перед пожежею там пролунав вибух. Полум’я поширилося на десятки квадратних метрів. Співробітники заводу викликали рятувальників та вибігли на вулицю.

Довідково: підприємство ТОВ "Азовське виробниче об’єднання Алеко-Полімери" займається виготовленням полімерної тари та м’якої упаковки.

За даними російських МНСників, горять дерев’яні піддони на площі 250 кв. Наразі пожежу вдалося лише локалізувати, але не ліквідувати.

Що стало причиною займання поки що невідомо.

Крім того, практично одночасно в Азові спалахнула територія біля підвісного мосту. Про дану пожежу інформації поки що немає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з’явилися нові подробиці пожежі на топовому для армії РФ "Уралмашзаводі".