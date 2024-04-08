Устал от старости. В России упал мост, есть пострадавшие и жертва (видео)

Вопросов к местным властям у жителей много, учитывая важное значение путепровода

В понедельник, 8 апреля, в городе Вязьма Смоленской области (Россия) обрушился Панинский мост. Из-за этого шесть человек получили травмы, а один погиб.

По предварительным данным, в момент обрушения по мосту ехали два автомобиля — грузовой и легковой, которые стремительно упали, о чем сообщают местные Телеграм-каналы. Эту информацию подтверждает представитель регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

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Находившаяся в легковом авто женщина погибла. Мужчина с грузовика получил тяжелые травмы. О состоянии других пострадавших не сообщается.

Последствия обрушения моста в Смоленской области

Мост через железнодорожные пути соединяет центр города с микрорайонами Московский и Юбилейный. Обрушение путепровода привело к прекращению движения поездов на перегоне Вязьма-Семлево. Все поезда, следующие из Москвы, будут двигаться с задержкой минимум 5 часов.

Telegram-канал "112" сообщает, что из-за обрушения Панинского моста повредилась газовая труба. Подачу газа быстро остановили, поэтому удалось предотвратить взрыв и пожар.

Этот же источник сообщает, что путепровод, скорее всего, упал из-за старости. Местные жители неоднократно обращались к власти с требованием отремонтировать мост. В 2018 году планировали провести работы, но до реализации так и не дошло.

К местным жителям власти не прислушались

Небрежность местных властей привела к трагедии

Россияне в соцсетях возмутились. Некоторые пользователи пишут, что этот мост построен еще во времена СССР. Большинство из них согласились, что путепровод упал из-за отсутствия ремонта, который обещали сделать еще в 2018 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Оренбургской области России прорвало дамбу. Она находится в Орске. Вода в считанные дни затопила более 2000 приусадебных участков и 1500 домов.

Позже в компании, которая строила эту дамбу, рассказали о причине прорыва и затопления города. Оказалось, что во всем виноваты грызуны. Они будто бы прогрызли дыру размером 2-3 см, через которую и пошла вода.