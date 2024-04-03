"Українцям – ні": у Росії не хочуть здавати житло бєлгородцям

Росіяни стверджують, що бєлгородці самі винні в обстрілі

Жителі російського Бєлгорода, які виїхали від обстрілів, зіткнулися з проблемами при оренді житла в інших, більш безпечних, регіонах Росії. Там вважають, що вони українці і відмовляються здавати їм житло.

Про це пише Бел.RU. Зазначається, що мало хто погоджується здавати житло людям з прикордонної області та причин відмови для цього чимало.

Наприклад, Карина Чурсіна з дочкою оселилася в квартирі в Геленджику, але власник здав житло без прибирання і на 10 тис. рублів дорожче за початкову ціну.

"При заселенні з господаркою квартири були неприємні моменти. Я наприкінці не витримала і сказала, що ми з Білгорода, могли б і добрішими бути. А у відповідь почула: "І що, що з Бєлгорода? Вам ніхто нічого не винен!" — сказала жінка.

Але це, за її словами, не найстрашніше:

"Те, що кажуть люди з інших міст, коли дізнаються, що ми з Бєлгорода. Дослівно: "Що ви там з холами не поділили?", "Так Бєлгород — це ж українське місто. Як вони самі себе обстрілюють?", "Вам ніхто нічим не зобов’язаний допомагати", "Почав Роскомнагляд — тепер розхльобуйте". "Так це ж Бєлгород наступив на Україну". У такі моменти у своїй країні почуваєшся чужинцем", — зазначила Каріна

Ще одна мешканка Бєлгородської області зіткнулася з ігноруванням та відмовою орендодавців та ріелторів, коли ті дізнавалися, що квартиру шукають бєлгородці.

"Один із орендодавців нам сказав, що не приймає у себе українців — схоже, люди настільки не розуміють, де знаходиться Бєлгород", — здивувалася жінка.

За її словами, в інших регіонах просто не вірять у те, що відбувається у Бєлгороді.

"Люди писали, що я все вигадую, що не вмирають у нас щодня. Інші просили взагалі перестати розводити негатив повідомленнями про обстріли, бо нібито людям непросто, у когось брат/сват/батько на "СВО", і нічого. Якась частина людей взагалі сказала, що ми повинні були передбачити цю ситуацію і поїхати заздалегідь, адже Роскомнагляд іде вже більше двох років, а тепер, що нам скаржитися, самі у всьому винні. Ось таке співчуття від росіян", — заявила дівчина.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Бєлгород отримав решту за масований обстріл України, над містом дим.