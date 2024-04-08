У росіян проблеми з акулами: на Мальдівах хижа риба покусала туриста з РФ

Не щастить мандрівникам з РФ закордоном

На Мальдівах акула напала на росіянина, який плавав в океані. Вона вп’ялася йому в ногу, але залишила у живих.

Чоловік отримав серйозні травми та вже переніс операцію. Про це пише російський Telegram-канал "112".

Турист перед нападом плавав поблизу атола Нуну (кораловий острів навколо неглибокої лагуни, який знаходиться на півночі Мальдів). У якийсь момент акула вкусила його за ногу.

Після цього постраждалому надали медичну допомогу. Була призначена термінова операція. Медики зазначили, що після нападу акули туристу доведеться ще довго відновлюватись.

Постраждалий росіянин зупинився в елітному готелі "Мовенпік", повідомляє джерело. Проте адміністрація відхрестилась від туриста. Там заявили, що їм нічого невідомо про цей випадок.

Зазначимо, на Мальдівах акули рідко нападають на людей, хоча там живе 11 видів цієї хижої риби. Але росіяни не вперше стають ціллю для них.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що влітку 2023 року акула напала на туриста з РФ у Хургаді (Єгипет). Вона з’їла його на очах інших відпочивальників.

У воді на росіян чатують і інші тварини. Так, у вересні 2023 року морж напав на човен з росіянами біля архіпелагу РФ у Північному Льодовитому океані.