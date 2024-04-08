У россиян проблемы с акулами: на Мальдивах хищная рыба покусала туриста из РФ

Не везет путешественникам из РФ за границей

На Мальдивах акула напала на плавающего в океане россиянина. Она впилась ему в ногу, но оставила в живых.

Мужчина получил серьезные травмы и уже перенес операцию. Об этом пишет российский Telegram-канал "112".

Турист перед нападением плавал вблизи атолла Нуну (коралловый остров вокруг неглубокой лагуны, находящийся на севере Мальдив). В какой-то момент акула укусила его за ногу.

После этого пострадавшему была оказана медицинская помощь. Была назначена экстренная операция. Медики отметили, что после нападения акулы туристу придется еще долго восстанавливаться.

Пострадавший россиянин остановился в элитной гостинице "Мовенпик", сообщает источник. Однако администрация открестилась от туриста. Там заявили, что им ничего неизвестно об этом случае.

Отметим, что на Мальдивах акулы редко нападают на людей, хотя там обитает 11 видов этой хищной рыбы. Но россияне не в первый раз становятся целью для них.

Ранее "Телеграф" сообщал, что летом 2023 года акула напала на туриста из РФ в Хургаде (Египет). Она съела его на глазах других отдыхающих.

В воде россиян подстерегают и другие животные. Так, в сентябре 2023 года морж напал на лодку с россиянами у архипелага РФ в Северном Ледовитом океане.