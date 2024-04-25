Росіяни задонатили на ЗСУ мільйони: губернатор однієї з областей РФ виступив із заявою

Громадян сусідньої країни зобов’язують відповідати за банківські транзакції інших

Губернатор Кемеровської області Росії Сергій Цивільєв звернувся до мешканців регіону з закликом припинити відправляти кошти на потреби Збройних сил України (ЗСУ). Він заявив, що з початку року вони переказали мільйони рублів.

Жителі регіону нібито стали жертвами "атаки українських спецслужб". Про це губернатор Кемеровської області Сергій Цивільєв заявив у відеозверненні, яке опублікував в Telegram.

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"Кожен повинен пам’ятати: переказав кошти — допоміг ворогу", — сказав Цивільєв.

Усі кошти, які нібито росіяни відправляють через "шахраїв", йдуть на дрони та інше озброєння для української армії, заявив губернатор Кемеровщини. Проте він не зазначив, як саме відбувається це "шахрайство".

Цивільєв звернувся до адміністрацій підприємства та закликав поширити цю інформацію. Також він зобов’язав донести її до вразливих категорій населення.

Російський губернатор зазначив, що кошти йшли на покупку дронів для ЗСУ. Регулярно міста РФ опиняються під атакою безпілотників. В ніч на 24 квітня два НПЗ загорілись через дрони — ці об'єкти знаходяться у Смоленській та Воронезькій областях. Під ударом також опинився металургійний завод під Липецьком.

У Воронежі 22 квітня розпочалась пожежа на електромеханічному заводі "Елмаш". Вогонь поширився на 3000 кв. м. Перед пожежею у місті чули вибухи.

"Телеграф" раніше писав про гучне затримання у Росії. У СІЗО опинився заступник голови Міноборони РФ Тимур Іванов. Його підозрюють в отримання хабаря. Виявилось, що до цієї справи також причетна українська розвідка.