Вибух і пожежа: у Воронежі горить важливий завод (фото, відео)

Очевидці повідомляють, що перед пожежею пролунали вибухи

У понеділок, 22 квітня, у Воронежі на електромеханічному заводі "Елмаш" сталася велика пожежа. За попередніми даними, площа займання становить 3000 кв.

Про надзвичайну подію повідомили росЗМІ. У мережі вже з’явились перші відео з місця подій. На кадрах видно густий чорний дим, що помітний у багатьох частинах міста.

"Велика пожежа у Воронежі — там палає електромеханічний завод "Елмаш", — йдеться в повідомленнях низки російських телеграм-каналів.

Очевидці повідомляють, що перед пожежею пролунали вибухи.

За даними МНС РФ, внаслідок пожежі на заводі у Воронежі вже загинули троє людей. Також повідомляється про двох постраждалих.

Довідка

Воронезький електромеханічний завод виробляє редуктори, мотор-редуктори, гальма колодки, промислові вентилятори, а також спеціалізується на постачанні електродвигунів.

За даними Telegram-каналу Baza, у Воронежі горить машинобудівний завод Енікмаш-В.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії після удару дронів горів черговий НПЗ. "Бавовна" сталася на Куйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області РФ.