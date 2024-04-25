Россияне задонатили на ВСУ миллионы: губернатор одной из областей РФ выступил с заявлением

Граждан соседней страны обязывают отвечать за банковские транзакции других

Губернатор Кемеровской области России Сергей Цивилев обратился к жителям региона с призывом прекратить отправлять средства на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заявил, что с начала года они перевели миллионы рублей.

Жители региона якобы стали жертвами "атаки украинских спецслужб". Об этом губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил в видеообращении, которое опубликовал в Telegram.

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"Каждый должен помнить: перевел средства — помог врагу", — сказал Цивилев.

Все средства, которые якобы россияне отправляли через "мошенников", идут на дроны и другое вооружение для украинской армии, заявил губернатор Кемеровщины. Однако он не отметил, как именно происходит это "мошенничество".

Цивилев обратился к администрациям предприятия и призвал распространить эту информацию. Также он обязал донести ее до уязвимых категорий населения.

Российский губернатор отметил, что средства шли на покупку дронов для ВСУ. Регулярно города РФ оказываются под атакой беспилотников. В ночь на 24 апреля два НПЗ загорелись из-за дронов — эти объекты находятся в Смоленской и Воронежской областях. Под ударом также оказался металлургический завод под Липецком.

В Воронеже 22 апреля начался пожар на электромеханическом заводе "Элмаш". Огонь распространился на 3000 кв. м. Перед пожаром в городе слышали взрывы.

"Телеграф" ранее писал о громком задержании в России. В СИЗО оказался заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов. Его подозревают в получении взятки. Оказалось, что к этому делу причастна украинская разведка.