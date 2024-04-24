Сів завдяки ГУР? ЗМІ повідомили резонансні деталі затримання заступника Шойгу

Медійний розголос витоку інформації та потрапляння її до української розвідки стало реальною причиною його переслідування та арешту

Заступник очільника Міноборони РФ Тимур Іванов опинився в російському СІЗО та переслідується режимом Путіна. Цьому посприяли активні заходи Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це сказали співрозмовники "Української правди" в ГУР. "Телеграф" вже писав, що у березні 2024 сили ГУР МО здійснили спецоперацію, в результаті якої отримали доступ до конфіденційної інформації та службових документів заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова.

За словами джерела УП, попри реакцію ворога та його намагання убезпечити відповідні сервери, кібератака була здійснена успішно та досягла своєї цілі.

Невдовзі після отримання українськими розвідниками доступу до службової документації заступника Шойгу, слідчі органи РФ розпочали проти нього слідство за звинуваченням у корупції. Зрештою Іванова відправили в СІЗО за підозрою в отриманні хабаря.

Після витоку даних — притягли за хабар

Як зазначає співрозмовник УП, в Кремлі чудово знали про хабарництво Тимура Іванова, проте це не ставало приводом для його притягнення до відповідальності. Водночас саме медійний розголос витоку інформації та потрапляння її до української розвідки (а не хабарництво заступника Шойгу) стало реальною причиною його переслідування та арешту.

"Всі знали, що він – ключовий корупціонер у структурі Міноборони РФ, а журналістські розслідування з великою кількістю неспростовних підтверджень, зокрема в контексті злочинів РФ у Маріуполі, зробили цю інформацію суспільним надбанням. Проте "санкції" проти Іванова було вжито лише після того, коли стався цей масивний витік чутливих даних".

Що відомо про Тимура Іванова

Тимур Іванов обіймає посаду заступника міністра оборони з 2016 року та вважається соратником Шойгу. До цього вони разом працювали в уряді Підмосков’я.

Іванов відповідає за закупівлю військової продукції та займається будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об’єктів Міноборони — у тому числі на окупованих територіях України.

З 2022 року Тимур Іванов перебуває під санкціями США та ЄС. Однак, за даними росЗМІ, його дружині вдалося уникнути санкцій, і вона продовжила їздити до Європи після початку війни в Україні.

Військового звання у Іванова немає. Натомість йому надано звання дійсного державного радника Російської Федерації 1-го класу. Це вищий класний чин федеральної державної цивільної служби Росії.

Варто зазначити, що Іванов багато років працював заступником Сергія Шойгу та брав участь у антикорупційних розслідуваннях проти соратників померлого у в'язниці російського опозиціонера Олексія Навального.

Раніше "Телеграф" писав, хто входить до найближчого кола Путіна. Деякі високі чини несподівано зайняли останні місця в ієрархії наближеності до президента РФ.