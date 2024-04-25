"Вже заповнює склади": міністр оборони Німеччини зробив тривожну заяву про Росію та зброю

У Німеччині побоюються, що РФ розв’яже нову війну за кілька років

Військово-промисловий комплекс Росії працює на заповнення складів. Країна наразі виробляє зброю та боєприпаси понад потреби для ведення загарбницької війни проти України.

Таку заяву зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Про це повідомляє n-tv.

При цьому Пісторіус застеріг від подальших військових амбіцій російського диктатора Володимира Путіна. На його думку, глава Кремля може мати плани подальших ескалацій.

"Тепер ви можете бути наївними і сказати, що він (російський правитель Володимир Путін – ред.) робить це тільки з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що має плани або складе їх", — сказав міністр оборони Німеччини.

Нагадаємо, раніше розвідка Естонії заявила, що Росія вже готується до наступної війни. Ймовірно, це буде конфлікт із НАТО протягом наступних десяти років. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що влада країни не будує ілюзій щодо планів Путіна Тому планують збільшити інвестування в оборону країни та зробити все для того, щоб захистити себе у разі реальної загрози.

У свою чергу, генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Бройєр вважає, що РФ може бути готова напасти на країни НАТО через п’ять-вісім років, коли відновить сили, що постраждали від війни в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Китай різко збільшив продаж Росії технологій для війни. ЗМІ навели докази співпраці двох режимів.