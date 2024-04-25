У російському Омську масштабна пожежа, палає нафта: відео та всі подробиці

Що стало причиною пожежі – невідомо

У четвер, 25 квітня, у російському Омську на підприємстві спалахнули три ємності з нафтопродуктами об'ємом по 50 кубометрів кожна. Вогонь охопив площу 1000 кв метрів

Про це із посиланням на МНС повідомляють російські ЗМІ. На місці працюють 58 спеціалістів та 15 одиниць техніки.

Сигнал про пожежу надійшов до МНС об 11:50 за місцевим часом (8:50 за Києвом). Вогонь гасять 58 рятувальників та 15 одиниць техніки, а також два пожежні потяги.

Губернатор області Віталій Хоценко повідомив: "У Радянському окрузі Омська на одному з виробництв сталася пожежа. Фахівці оцінюють рівень займання як середній".

Тим часом у соцмережах з’явилося відео пожежі. На роликах видно, як над містом піднімається густий чорний дим.

За останніми даними, вогонь охопив площу 1000 кв метрів. Що стало причиною пожежі – невідомо.

Нагадаємо, у середу, 24 квітня, територію Росії атакували безпілотники. В результаті спалахнули пожежі на важливих підприємствах — нафтопереробних заводах у Смоленській та Воронезькій областях та металургійному комбінаті у Липецькій.