Переговори "хоч завтра" та допомога КНДР: Путін виступив із новими заявами про війну в Україні і не тільки

Російський диктатор знову заговорив про те, що ніколи не відмовлявся від переговорів та звинуватив Україну у затягуванні війни

Президент Росії Володимир Путін провів пресконференцію за підсумками візитів до Корейської Народно-Демократичної Республіки та В’єтнаму. Він висловився про реакцію Заходу на його так званий "мирний план" та нові домовленості з Північною Кореєю.

"Телеграф" зібрали найважливіші заяви російського диктатора.

Так, за словами Путіна, його не здивувала реакція Заходу на "російський мирний план". Але він вважає, що вона може змінитися.

"Що стосується реакції наших так званих західних партнерів, то я якраз і очікував саме такої реакції. Але це на першому етапі. А що буде пізніше, це час покаже, все залежатиме від ситуації на землі. Розсудливі політики замисляться про них (мирні ініціативи — ред.), якщо хочуть припинення конфлікту. Нігілізм щодо мирних пропозицій Москви не триватиме вічно", — сказав президент РФ.

Путін наголосив, що Росія "готова продовжувати діалог з українською стороною на базі Стамбула та Мінська". Щобільше, Росія нібито завжди була "за" і ніколи не відмовлялася від мирних переговорів. Але він додав, що не готовий сісти за стіл переговорів на умовах української формули миру, яку підтримує майже весь світ.

"Ми ніколи не відмовлялися від переговорів. Але не на основі якихось ефемерних формул, а на основі тих домовленостей, яких було досягнуто під час непростих переговорів у Стамбулі та Мінську. Ось на цій базі ми готові продовжувати наш діалог з українською стороною. А де вони відбудуться — не має значення. Не від нас залежить, коли всі зацікавлені у цих переговорах суб’єкти розпочнуть ці переговори. Хоч завтра, але все залежатиме від того, що відбуватиметься в реальному житті", — сказав Путін.

При цьому він наголосив, що якщо переговори вимагають виведення військ РФ з території України та захоплених регіонів, то вони ніколи не розпочнуться.

"Київський режим не хоче відходити від влади й не хоче проводити нормальних виборів відповідно до Конституції. Відповідно, вони вічно тягтимуть із припиненням вогню, вони зацікавлені в тому, щоб наші війська залишалися на цих територіях і не зацікавлені у проведенні виборів", — заявив Володимир Путін.

Що стосується влади в Україні, то, за словами Путіна, Захід нібито змінить Володимира Зеленського у першій половині наступного року. А перед цим "повісить на нього всі непопулярні рішення".

Він також заявив, що стратегічна поразка для Росії означатиме припинення державності, але "боятися нема чого — треба йти до кінця, заявив Путін". Також він додав, що РФ думає над тим, щоб змінити ядерну доктрину. Причина в тому, що "імовірний супротивник" працює над "зниженням порога застосування ядерної зброї". За його словами, на Заході розробляють вибухові ядерні пристрої над малої потужності та в їх застосуванні не бачать нічого поганого, але Росія зобов’язана відреагувати.

Прокоментував він і домовленості із КНДР. Особливо страхи Південної Кореї про те, що РФ допомагатиме КНДР у війні проти їхньої держави. Путін заявив, що Росія справді пообіцяла допомогу Північній Кореї, але лише у разі агресії з боку інших держав. Тому зараз Південній Кореї нібито нема про що турбуватися.

"Договір діє тільки в тому випадку, якщо щодо Північної Кореї буде скоєно агресію", — заявив президент РФ.

При цьому він додав, що Росія не виключає постачання свого озброєння в інші країни. Це нібито відповідь на постачання озброєнь в Україну із боку Заходу. Він заявив, що "нехай Захід думає, де воно опиниться". Але солдатів із Північної Кореї використати в Україні Росія не має наміру, зараз немає такої необхідності, сказав російський диктатор.

Що ще сказав Путін:

РФ не має мети підходити до Харкова, "створюється санітарна зона".

Силам оборони України нібито дали команду "за будь-яку ціну" (ймовірно, звільнити території — ред.). Але вона буде дорого коштувати Україні.

Обстріл Білгорода – фактор, близький до агресії, Росія його аналізує.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Путіну в КНДР подарували рідкісні тварини. Самі північнокорейці їх називають "символом світу".