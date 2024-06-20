Собача дипломатія: Путіну в КНДР подарували псів-"грозу ведмедів", що це за порода

Невідомо, коли саме було виведено породу цих маловідомих собак

Під час візиту до КНДР президент РФ Володимир Путін отримав кілька подарунків від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Серед іншого була пара собак породи пхунсан, яка практично невідома за межами країни.

Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК). Ця порода дуже рідкісна і була виведена в Північній Кореї.

Подарунок, який у КНДР називають "символом миру", Кім вручив Путіну під час прогулянки у саду гостьового будинку "Кимсусан". Як стверджують північнокорейські ЗМІ, російський диктатор залишився задоволеним подарунком, оскільки вважається шанувальником цих тварин. У його колекції близько 10 собак, які подарували йому різні світові лідери.

Пхунсан — це порода мисливських собак, яка була виведена в горах на півночі округу Пхунсан (зараз — Кімхенгвон). Це помісь собаки з північнокорейським вовком та їхнє призначення — полювання на великих тварин, наприклад, на амурського тигра чи ведмедя. Коли саме було виведено породу невідомо, але є припущення, що ще за часів династії Чосон (з 1392 до 1897 року).

За межами країни пхунсан практично невідома і не поширена, але є кілька селекціонерів цієї породи в Південній Кореї та США. У цих собак густа шерсть переважно білого кольору, загострені вуха та хвіст гачком. Ця порода пристосована до клімату північної частини Корейського півострова — зими там холодні, а спекотне літо. Пхунсани витривалі та сильні собаки, але досить агресивні й потребують серйозних тренувань, в їх характері простежуються звички вовків.

Попри те, що собак породи пхунсан називають "символом миру", на практиці це не працює. У 2018 році Кім Чен Ин подарував двох собак — Гомі та Сонгганг, лідеру Південної Кореї. Але зараз відносини між двома країнами важко назвати дружніми. Вони закидають один одного кулями зі сміттям, а Кім Чен Ин виступив із погрозами на адресу Південної Кореї.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Путін подарував голові КНДР лімузин Aurus. У цього авто погана слава і є проблеми щодо технічної частини.