За словами Пєскова, підхід Росії всім відомий

Після оголошення результатів Глобального саміту миру у Швейцарії у Кремлі вибухнули нові заяви. Щобільше, було навіть названо умову для участі РФ у наступній зустрічі.

Про це сказав речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він також зазначив, що підхід РФ до війни проти України та її завершення всім відомий.

"Умова одна. Підхід російської сторони цілком прозорий і послідовний. Усі його добре знають, зокрема пан Кулеба. Цей підхід було викладено на п’ятничній зустрічі президента Путіна з керівним складом МЗС", — зазначив Пєсков.

За його словами, Росія братиме участь у будь-якому новому саміті щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні лише у випадку, якщо це відповідатиме її позиції.

Щобільше, він упевнений, що результативність конференції щодо України у Швейцарії прагне нуля.

"Багато країн підтверджували розуміння безперспективності обговорень без нашої країни", — сказав Пєсков.

По посиленню співробітництва з Україною "дружніх" країн, таких як Туреччина, Сербія та Угорщина, не вплине на відносини з Росією. Пєсков наголосив, що багато країн, які беруть участь у саміті, підтвердили його безперспективність без участі РФ.

"Ні, не зіпсує. Ми, зрозуміло, братимемо до уваги позицію, яку зайняли ці країни. Ми доводитимемо до них нашу аргументацію", — сказав Пєсков.

Також прессекретар володаря Кремля заявив, що Росія вивчить прохання грузинських політиків скасувати візовий режим між країнами, допоки у Кремлі нібито не бачили цього звернення.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами прем’єра Італії Джорджі Мелоні, Росія має виконати умови Саміту миру для припинення війни в Україні. Якщо вона не погодиться, її змусять здатися. Міжнародна спільнота має поєднати зусилля для захисту України.