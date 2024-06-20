Переговоры "хоть завтра" и помощь КНДР: Путин выступил с новыми заявлениями о войне в Украине и не только

Российский диктатор снова заговорил о том, что никогда не отказывался от переговоров и обвинил Украину в затягивании войны

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам визитов в Корейскую Народно-Демократическую Республику и Вьетнам. Он высказался о реакции Запада на его так называемый "мирный план" и новых договоренностях с Северной Кореей.

"Телеграф" собрали наиболее важный заявления российского диктатора.

Так, по словам Путина, его не удивила реакция Запада на "российский мирный план". Но он считает, что она еще может измениться.

"Что касается реакции наших так называемых западных партнеров, то я как раз и ожидал именно такой реакции. Но это на первом этапе. А что будет позднее , это время покажет, все будет зависеть от ситуации на земле. Здравомыслящие политики задумаются о них (мирных инициативах — ред.), если хотят прекращения конфликта. Нигилизм в отношении мирных предложений Москвы не будет длиться вечно", — сказал президент РФ.

Путин подчеркнул, что Россия "готова продолжать диалог с украинской стороной на базе Стамбула и Минска". Более того, Россия якобы всегда была "за" и никогда не отказывалась от мирных переговоров. При этом он добавил, что не готов сесть за стол переговоров на условиях украинской формулы мира, которую поддерживает почти весь мир.

"Мы никогда не отказывались от переговоров. Но не на основе каких-то эфемерных формул, а на основе тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Стамбуле и Минске. Вот на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной. А где они состоятся — не имеет значения. Не от нас зависит, когда все заинтересованные в этих переговорах субъекты приступят к этим переговорам. Хоть завтра, но все будет зависеть от того, что будет происходить в реальной жизни", — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что если переговоры требуют вывода войск РФ с территории Украины и захваченных регионов, то они никогда не начнутся.

"Киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией. Соответственно, они вечно будут тянуть с прекращением огня, они заинтересованы в том, чтобы наши войска оставались на этих территориях и не заинтересованы в проведении выборов", — заявил Владимир Путин.

Что касается власти в Украине, то, по словам Путина, Запад якобы сменит Владимира Зеленского в первой половине следующего года. А перед этим "повесит на него все непопулярные решения".

Он также заявил, что стратегическое поражение для России будет означать прекращение государственности, но "бояться незачем — надо идти до конца, заявил Путин". Также он добавил, что РФ думает над тем, чтобы изменить ядерную доктрину. Причина в том, что "вероятный противник" работает над "понижением порога применения ядерного оружия". По его словам, на Западе разрабатывают взрывные ядерные устройства сверх малой мощности и в их применении не видят ничего плохого, но Россия обязана отреагировать.

Прокомментировал он и договоренности с КНДР. В особенности страхов Южной Кореи о том, что РФ будет помогать КНДР в войне против их государства. Путин заявил, что Россия действительно пообещала помощь Северной Корее, но только в случае агрессии со стороны других государств. Поэтому сейчас Южной Корее якобы не о чем беспокоиться.

"Договор действует только в том случае, если в отношении Северной Кореи будет совершена агрессия", — заявил президент РФ.

При этом он добавил, что Россия не исключает поставок своего вооружения в другие страны. Это якобы ответ на поставки вооружений в Украину со стороны Запада. Он заявил, что "пусть Запад думает, где оно окажется". Но солдат из Северной Кореи использовать в Украине России не намерена, сейчас нет такой необходимости, сказал российский диктатор.

Что еще сказал Путин:

РФ не имеет цели подходить к Харькову, "создается санитарная зона".

Силам обороны Украины якобы дали команду "любой ценой" (вероятно, освободить территории — ред.). Но она будет дорого стоить Украине.

Обстрел Белгорода – фактор, близкий к агрессии, Россия его анализирует.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Путину в КНДР подарили редких животных. Сами северокорейцы их называют "символом мира".