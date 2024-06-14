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"Це був не ультиматум": у Путіна зробили низку нових заяв про його "мирний план"

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Дмитро Пєсков та Володимир Путін (зліва направо) Новина оновлена 14 червня 2024, 22:10
Дмитро Пєсков та Володимир Путін (зліва направо). Фото Колаж Телеграфу

"Відсутність легітимності" Зеленського не перешкода

Президент Росії Володимир Путін оцінив реакцію президента України Володимира Зеленського та Заходу на свою пропозицію щодо завершення війни та переговорів. Також у Кремлі висловилися і про легітимність нашого президента.

Відповідні заяви зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. За його словами, для Росії головне досягнути своєї мети.

Що наговорив путініст

  1. У п'ятницю, 14 червня, була озвучена ініціатива Путіна у зв'язку з самітом миру у Швейцарії. На який Росія не була запрошена та не візьме участі.
  2. Головна мета РФ — досягти своїх цілей, але краще мирними переговорами.
  3. Путіну доповіли про реакцію Києва та Заходу на його ініціативу, він назвав її передбачуваною. На думку Пєскова, у реакції країн-союзниць України чітко проглядаються подвійні стандарти, які стають їх невіддільним атрибутом.
  4. Відсутність легітимності Зеленського не перешкода для переговорів Росії та України. Але виключно на умовах, які озвучив диктатор.
  5. Пропозиція Путіна — це не який не ультиматум, це "мирна ініціатива"."Це ніяке не попередження, це ніякий не ультиматум, як нервово відреагував Зеленський – це саме мирна ініціатива", – сказав Пєсков.
  6. Жодного терміну у зазначених Путіним пропозицій немає, але ситуація на фронті не стабільна. "Але ситуація на фронті динамічно змінюється і настане якийсь момент, коли вона знову зміниться таким чином, що для київського режиму це означатиме чергове погіршення подій. Тому це вже Київ має думати, чи варто так ризикувати, чи є сенс задуматися зараз", — сказав посіпака Кремля.

Нагадаємо, що глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров висунув свої тези стосовно України та так званого "закінчення війни".

Раніше "Телеграф" писав, що у Зеленського назвали умови, за яких Росія може долучитись до наступного саміту миру.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Путін #Дмитро Пєсков